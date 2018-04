Fahrer beschädigt Autos, einen Hydranten und eine Hauswand

Zeugen meldeten gegen 2.50 Uhr über den Notruf einen Verkehrsunfall in der Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg. Offensichtlich war dort ein Mercedes C 180 auf einen geparkten Renault aufgefahren, hatte diesen gegen eine Hauswand geschoben. Die Folge: Totalschaden an beiden Autos. Zudem war ein Feuerwehrhydrant beschädigt. Die Polizei konnte vor Ort keinen Verursacher erwischen. „Einige Minuten später kehrte der 25 Jahre alte Fahrzeugführer aus Ölsburg zu seinem PKW zurück“, so die Polizei. Er war betrunken (2,26 Promille). Niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unfallverursacher wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

