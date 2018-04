Hilferufe des Körpers erkennen

Gadenstedt „Erkenne die Hilferufe Deines Körpers und bring in wieder in Balance“ – wer sich bei diesem Thema angesprochen fühlt, ist im Gesundheitszentrum Westphal in Gadenstedt, Tiefer Weg 20, am Donnerstag, 5. April, um 19 Uhr richtig. Die Referenten erläutern, inwiefern Übergewicht, Hautprobleme, Allergien...