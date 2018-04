Autos zerkratzt – 2000 Euro Sachschaden

Ilsede In Ilseder Ortschaften und in Peine beschädigten Unbekannte mehrere Fahrzeuge.

Gleich drei Fahrzeuge haben bislang Unbekannte in der Nacht zu Ostermontag in zwei Ortschaften der Gemeinde Ilsede und in Peine zerkratzt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wurden in Gadenstedt, Feldstraße, der Lack eines VW Sharan und der eines Peugeot von Unbekannten zerkratzt. In Ölsburg wurde der Lack eines Skoda Octavia beschädigt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit insgesamt mehr als 2000 Euro an.

Auf der Straße Am Silberkamp in der Stadt Peine haben Unbekannte ebenfalls in der Nacht zum Ostermontag den Heckscheibenwischer eines geparkten BMW abgeknickt.

Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.