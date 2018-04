Schwere Explosion zerstört Wohnhaus in Bülten

Die Feuerwehren der Gemeinde Ilsede waren mit einem Großaufgebot zum Unglücksort in Bülten ausgerückt. In dem Wohnhaus im Hintergrund wurden zwei Menschen durch eine Explosion verletzt.

Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei am Mittwoch in Bülten – in einem Zwei-Familien-Wohnhaus an der Straße An der Kapelle ist es gegen 9.30 Uhr zu einer schweren Explosion gekommen. Im Obergeschoss, wo sich die Detonation ereignet, werden zwei Menschen verletzt. Zwei Bewohner des Untergeschosses bleiben unversehrt.

Ursache könnte eine Leckage der Gasleitung gewesen sein. Anwohner, die Zeugen des Unglücks geworden waren, berichten von einem lauten Knall.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Verletzten um eine 65-jährige Frau und einen 63-jährigen Mann. Der Mann erlitt Verbrennungen und wurde vom Rettungsdienst zur Medizinischen Hochschule Hannover gebracht. Die Frau kam demnach mit leichten Verletzungen davon, wurde aber vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, standen die Helfer vor einem Haus mit einem förmlich abgedeckten Dach. Die Detonation war so stark, dass Dachziegel, Fenster und Teile der Fassade regelrecht abgesprengt wurden. Bei der Erkundung im Inneren des Gebäudes stellten die Rettungskräfte zerstörte oder verschobene Wände fest.

Wegen der erheblichen Beschädigungen des Mauerwerks und des Daches durch die Druckwelle war das Wohnhaus zunächst nicht mehr begehbar. Ein Baustatiker sollte erst prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen mindestens sechsstelligen Euro-Betrag.

Zur Ursache der Verpuffung konnten die Ermittler am Mittwoch noch keine verbindlichen Angaben machen. Ein Leck in der Gasversorgung wird aber nicht ausgeschlossen. Spezialisten des Landkreises überprüften am Nachmittag die Zuleitungen und unterbrachen die Zufuhr.

Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bülten, Groß Bülten, Ölsburg, Solschen sowie Groß und Klein Ilsede, außerdem die Drehleitergruppe der Peiner Kernstadtfeuerwehr sowie Helfer der Rettungsdienste und die Polizei.