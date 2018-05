Ortsrat spricht über Lafferder Wasserturm

Groß Lafferde Der Ortsrat Groß Lafferde trifft sich am heutigen Dienstag um 19 Uhr zur Sitzung in der Gaststätte Zum Markt in Groß Lafferde, Schäferkamp 15. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Sachstand der Sanierung des Wasserturms.