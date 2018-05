„Weniger Feinstaub in Groß Ilsede als in Großstädten“

Die Feinstaubbelastung ist in etlichen Großstädten in Deutschland ein großes Problem – nicht aber in Groß Ilsede. „Im Vergleich zum Umland und zu den Städten Hannover und Braunschweig haben wir in Groß Ilsede oft niedrigere Feinstaubwerte“ stellt Marcus Seelis, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Ilsede, zufrieden fest.

Seit Monaten misst der CDU-Ortsverband die Feinstaub-Konzentration in der Luft – und zwar mit selbst gebauten Messstationen. Die Bauanleitung für einen solchen Feinstaub-Sensor gibt es gratis: Aktivisten des Stuttgarter „OK Labs“ haben sie auf der Internetseite luftdaten.info veröffentlicht. „Die Einzelteile können für rund 20 Euro direkt aus China bezogen werden“, ergänzt Seelis.

Der Clou der Do-it-Yourself-Geräte: Jede Messstation sendet ihre Daten öffentlich sichtbar rund um die Uhr ins Internet. So ist ein privates, aber öffentliches Messnetz zur Feinstaubbelastung in West-Europa geschaffen worden. Einen Effekt haben die privaten Messstationen in jeden Fall: „Wer solch einen Sensor auf dem Balkon oder im Garten betreibt, achtet auf die Luftverschmutzung“, ist Seelis überzeugt. Eine Bauanleitung gibt es unter luftdaten.info im Internet. Die Ilseder Messwerte sind über www.cdu-ilsede.de verlinkt.

Die geringe Feinstaubbelastung spricht laut CDU auch für das Neubaugebiet „Groß Ilsede-Nord“ mit 70 Baugrundstücken, das am nördlichen Ortsrand von Groß Ilsede entsteht.