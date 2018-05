Kunst im Garten zum Tag der offenen Pforte

Groß Ilsede Zum Tag der offenen Pforte öffnet am Sonntag, 3. Juni, der in lauschiger Stille am Waldrand gelegene Garten des Kunsthauses von Katja Warzecha in Groß Ilsede, Ammerweg 9. Der Garten verfügt über circa 1100 Quadratmeter mit altem Baumbestand und witterungsbeständigen Pflanzungen. Besucher können...