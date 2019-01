Eine Zeitreise auf dem Meerweg in Groß Ilsede

In Groß Ilsede gehört der Meerweg zu den großen Straßen – er führt von der Gerhardstraße (Ortsdurchfahrt/Bundesstraße 444) am Hallenbad, am Gymnasium und an der Kindertagesstätte vorbei zum Wald. In seiner neuen Ausstellung befasst sich der Arbeitskreis Dorfgeschichte Groß Ilsede mit dieser Straße...