Einbrüche in Praxis und Verteilzentrum

Ilsede. Die Taten ereigneten sich in Oberg und in Ilsede. Es werden Zeugen gesucht.

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Dienstag, 13.25 Uhr, und Mittwoch, 6.40 Uhr, über einen Hintereingang in die Räume einer Praxis an der Straße Am Schulzentrum in Ilsede eingedrungen und haben Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe beträgt zirka 3000 Euro, heißt es im Polizeibericht.

Zu einem weiteren Einbruch kam es laut Polizeisprecherin Stephanie Schmidt zwischen Dienstag, 17.35 Uhr, und Mittwoch, 4.50 Uhr, in einem Verteilzentrum an der Oberger Hauptstraße in Oberg. Unbekannte gelangten demnach gewaltsam durch einen Seiteneingang in das Gebäude. Zu eventuellem Diebesgut und der Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Es werden Zeugen gesucht.

Hinweise:

(0 51 71) 99 90

.