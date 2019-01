Günter Boensch aus Adenstedt für ehrenamtliche Arbeit geehrt

In ihrer Mitgliederversammlung haben der Handballförderkreis und die Handballabteilung der Sportgemeinschaft (SG) Adenstedt das Förderkreisgründungsmitglied Günter Boensch für seine jahrzehntelangen Verdienste für den Adenstedter Handballsport geehrt. Cord Pape ließ es sich nicht nehmen, vor etwa 40 anwesenden Mitgliedern sehr persönliche Worte für Günters Wirken zu finden.

Neben den Neuwahlen des Vorstands stand der Rückblick auf das Jubiläumsjahr durch den Vorsitzenden Lars Gappenberger im Vordergrund. Hierbei wurde ein ausschließlich positives Fazit gezogen: Sämtliche Veranstaltungen des Förderkreises waren sowohl durch einen guten Besuch als auch einen harmonischen Verlauf gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang ist besonders der erstmalig ausgeführte Adenstedter Adventsmarkt vor dem Feuerwehrhaus zu erwähnen. Die anfallenden Arbeiten konnten auf viele freiwillige Helferinnen und Helfer verteilt werden, wodurch sich der Stressfaktor in Grenzen hielt.

Des Weiteren freute sich Lars Gappenberger über 60 neue Mitglieder, so dass die Adenstedter Handballjugend aktuell von 260 Fördernden unterstützt wird. Die soliden Kassenverhältnisse, die Kassenwart Lothar Semmler darlegte, rundeten das positive Bild ab.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass es bei den Wahlen nur eine geringe Fluktuation im Vorstand gab. Dem scheidenden Thomas Bertram, den Lars Gappenberger für sein unglaubliches Engagement für den Förderkreis ausgezeichnete, folgt Elke Schoke als Beisitzerin in den Vorstand. Bei der anschließenden Versammlung der Adenstedter Handballabteilung konnte der Abteilungsleiter Uwe Giesemann 50 Anwesende begrüßen.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen vor allem die Neuwahlen des Vorstands. Zunächst aber gaben sowohl der Abteilungsleiter als auch die Vorstandsmitglieder aus den Fachbereichen Damen, Herren, Jugend, Schiedsrichterwesen, Spieltechnik und Finanzen einen Überblick zum aktuellen Vereinsleben.

Mit den jüngsten Handballerinnen und Handballern von „Mein Freund der Ball“ sind in der Abteilung zurzeit 16 Mannschaften aktiv, die alle, mit Ausnahme der 1. Herren, mit dem MTV Groß Lafferde zusammen spielen. Uwe Giesemann lobte in diesem Kontext die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern des MTV Groß Lafferde und dankte hierbei insbesondere den Jugendwarten Anna Bertram (SG Adenstedt) sowie Astrid Kanning und Dirk Wittenberg (MTV Groß Lafferde).

Der scheidende Abteilungsleiter Uwe Giesemann unterstrich zudem die Bedeutung ehrenamtlicher Unterstützung für den Adenstedter Handballsport, z. B. in Form von Trainerinnen und Trainern, Betreuenden, Schiedsrichtern oder Kampfgerichten. Im Damenbereich konnten für die Saison 2018/2019 drei Mannschaften gemeldet werden, die nach einer beruflichen Auszeit wieder von Frank Pfeiffer trainiert werden. Unterstützung erhält er dabei von Astrid Günther und Jochen Pape sowie Uwe Giesemann (2. Damen) und Christiane Zastrow-Klein (3. Damen). Die 1. Damen, die in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Regionsoberliga geschafft hatte, belegte nach der Hinrunde den 6. Platz. Die 2. und 3. Damenmannschaft wurde in der Regionsklasse Nord beziehungsweise West gemeldet und standen zur Saisonhälfte in ihren jeweiligen Staffeln auf dem 4. beziehungsweise 2 Platz. Im Herrenbereich sind die Handballer aus Adenstedt mit einer Mannschaft in der 1. Regionsklasse West vertreten, die von Manuel Lüders trainiert, gemanagt und zusammengehalten wird und zum Ende der Hinrunde den 6. von 10 Plätzen belegte. Erneut wurde den Adenstedter Unparteiischen ein besonderes Lob für reibungslose Zusammenarbeit und kurzfristiges Einspringen in der abgelaufenen Saison 2017/2018 durch die HRSON ausgesprochen. Erfreulich ist zudem, dass vier A-Jugendliche die Schiedsrichtergrundausbildung erfolgreich bestanden haben und somit für die aktuelle Spielzeit ausreichend Schiedsrichter und Schiedsrichterrinnen für alle Mannschaften zur Verfügung stehen. Nachdem in der Saison 2017/2018 das Online-Spielformular „NuScore“ eingeführt worden war, ist dieses Procedere für alle Mannschaften in der Zwischenzeit normal geworden.

Für den laufenden Spielbetrieb wurden über 30 Personen geschult, wodurch diese die Aufgaben des Kampfgerichts übernehmen dürfen. Obwohl sich diese Zahl tendenziell viel anhört, werden auch zukünftig weitere Freiwillige für das Kampfgericht gebraucht, denn „NuScore“ ist seit der aktuellen Saison schon ab der D-Jugend verpflichtend. Bei den Finanzen konnte die Handballsparte mit ihren vielen Mannschaften von der Neuregelung des Verteilungsschlüssel profitieren, welcher das jeweilige Abteilungsbudget innerhalb des Gesamtvereins bestimmt. Etwaige finanzielle Lücken konnten bislang mit den Einnahmen aus der Bandenwerbung geschlossen werden. Im Gegensatz zu den übrigen Vorstandsposten konnte der Abteilungsvorsitz trotz intensiver Bemühungen bei den anschließenden Vorstandswahlen vorerst nicht besetzt werden.

Die Handballabteilung der SG Adenstedt wird nun kommissarisch von den fünf stellvertretenden Vorsitzenden geführt, die für die Wahl des Spartenvorsitzes in näherer Zukunft eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden. In diesem Jahr ehrte der Vorstand Franziska Duwe zur Handballerin des Jahres 2019 sowie Renè Mansfeld zum Handballer des Jahres 2019. Zudem erhielten Jana Löfflath, Uwe Giesemann und Stefan Kurtz eine Sonderehrung für ihre langjährige und vorbildliche Vorstandsarbeit.

Im Anschluss an die beiden Versammlungen ging es mit einem Imbiss, dem „traditionellen Vernichten der alten, rostigen Wurstdosen“ zum gemütlichen Teil über.