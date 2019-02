Telekom-Baustellen in Groß Ilsede verschwinden

Abgebaut und gepflastert worden ist inzwischen diese Baustelle der Telekom an der Schulstraße in Groß Ilsede.

. Nun geht plötzlich alles ganz schnell: Bereits am heutigen Dienstag hat sich eine Baufirma mit einem Mitarbeiter daran gemacht, in Groß Ilsede die Baustellen auf den Fußwegen an der Schulstraße und am Sperberweg abzubauen. Baustellen der Telekom – die für Ärger gesorgt haben.

„Seit Monaten hat sich an den Baustellen nichts mehr getan“, ist eine Anliegerin überzeugt, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Für sich genommen, sei das gar nicht einmal das Problem, aber: „Die Baustellen haben die Fußwege komplett eingenommen – die Fußgänger mussten auf die Fahrbahn ausweichen“, sagt die Groß Ilsederin. Nicht ungefährlich, zumal in dem Bereich viele Schulkinder unterwegs seien.

„Die notwendigen Bauarbeiten sind inzwischen behoben, so dass es zu keiner Einschränkung der Telefon- und Internetdienste mehr kommt und auch keine Techniker vor Ort mehr arbeiten müssen“, versichert die Telekomsprecherin Stefanie Halle: „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei einem Auftragnehmer konnten wir die Oberfläche aber nicht sofort wieder herstellen.“ Nun allerdings werden die Baustellen mit Pflastersteinen geschlossen; dies geschieht so provisorisch auch dort, wo Asphalt aufgerissen worden ist – sobald es das Wetter zulässt, wird dort wieder eine Asphaltdecke aufgetragen.