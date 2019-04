Wie sich Frauen aus brenzligen Situationen befreien können

In Kooperation mit dem Weißen Ring (Außenstelle Peine) fand kürzlich ein Frauensicherheitskurs, organisiert von der Gleichstellungsbeauftragten Julia Kögler in Groß Ilsede, statt. Der ausgebildete Krav-Maga-Trainer Dominik de Lorenzo, der viel Erfahrung in der Gewaltprävention mitbringt, zeigte den...