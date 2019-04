Adenstedt ruft auf zur Spendenaktion für Blutkrebserkrankte

Aktiv werden im Kampf gegen Blutkrebs und darüber hinaus einen Weltmeister und Olympiasieger sowie einen ehemaligen Fußballprofi treffen: Das alles ist möglich bei der Spenden- und Registrierungsaktion am Sonntag, zu der Michael Cramm, Markus Bautz und Cord Pape von der Sportgemeinschaft (SG) Adenstedt die Bevölkerung einladen.

Bei dieser Aktion in Zusammenarbeit mit der DKMS (gemeinnützige GmbH) geht es darum, sich als Spender erfassen zu lassen, um so an Blutkrebs erkrankte Menschen zu helfen. „Keine Angst, es wird kein Blut abgenommen – die Registrierung erfolgt mit einem Wangenschleimhautabstrich“, informiert Michael Cramm. Die eigentliche Spende der Stammzellen erfolgt, sollten die Werte des Spenders und des Erkrankten passen, laut der DKMS in etwa 80 Prozent über eine Blutentnahme, so dass keine Operation notwendig sei: „Bei 20 Prozent aller Spenden wird unter Vollnarkose Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen“, teilt die DKMS mit. Dabei würden dem Spender aus dem Beckenkamm etwa fünf Prozent seines Knochenmarks entnommen, innerhalb von zwei bis vier Wochen regeneriere sich das Knochenmark beim Spender. Grundsätzlich können sich alle Personen zwischen 17 und 55 Jahren, die bei guter Gesundheit sind, als Stammzellspender registrieren lassen. „Je mehr Personen registriert sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Erkrankung helfen zu können“, stellt Michael Cramm fest.

Im Kampf gegen Blutkrebs zählt aber auch jeder Euro, denn allein die Registrierung eines Spenders kostet die DKMS 35 Euro. Daher bitten die Organisatoren der Adenstedter Aktion auch um Geldspenden: Die DKMS stellt Spendenbescheinigungen aus. „Die Geldspenden sind aber freiwillig und keine Pflicht, die Registrierung steht eindeutig im Vordergrund.“, verdeutlichen Organisatoren.

Zugesagt hat der Ex-Hannover-96-Profi Carsten Linke sein Kommen am Sonntag in Adenstedt: Von 11 bis 12 Uhr trainiert er mit Kindern und Jugendlichen im Fußball, anschließend gibt Linke eine Autogrammstunde. Die Teilnahmegebühr für das Training beträgt pro Person zehn Euro, die komplett der DKMS zugutekommen. Anmeldungen bei Tobias Hamann, Fußball-Jugendobmann der SG Adenstedt, unter (0151) 56630399. Zumindest bei der Autogrammstunde etwa ab 12 Uhr ist auch der Bob-Weltmeister und -Olympiasieger Thorsten Margis – ein ehemaliger Adenstedter – dabei und bringt seine Medaillen mit.

Das Programm:

Die Spenden- und Registrierungsaktion am Sonntag, 28. April, findet statt von 10 bis 17 Uhr im Sportheim der SG in Adenstedt, Lahstraße 10: 11 bis 12 Uhr Fußballtraining für Kinder und Jugendliche mit Carsten Linke, danach etwa ab 12 Uhr Autogrammstunde mit Linke und Thorsten Margis. 12 Uhr: Eröffnung des Mittagsbuffets. 13 Uhr: Fußballpunktspiel SG Adenstedt (zweite Mannschaft) gegen SG Klein Lafferde/Lengede. ab 14 Uhr: Kaffee und Kuchen. 15 Uhr: Fußballpunktspiel SG Adenstedt (erste Mannschaft) gegen SV Falke Rosenthal (statt Eintritt wird um eine Spende an die DKMS gebeten). ab 17 Uhr: Ausklang. Für Getränke und Grillspezialitäten sowie Kuchen ist gesorgt – der Gewinn aus den Einnahmen wird komplett an die DKMS gespendet.

Auskünfte bei: Michael Cramm, (0160) 5312199, michaelcramm@gmx.de per Mail. Markus Bautz, (0176) 31482488, markus@bautz.cc per Mail. Cord Pape, (0151) 20208774, minibeauftragter@freenet.de per Mail.