Rund 50 Kinder suchen im Lahwald bunte Ostereier

Zum 30. Mal fand das fröhliche Ostereiersuchen des CDU-Ortsverbandes Adenstedt statt. Rund 50 Kinder kamen in Begleitung von Eltern und Großeltern in den Adenstedter Lahwald. Dort hatte der Osterhase am Ostermontag nach alter Tradition neben bunt gefärbten Hühnereiern zusätzlich einige Hundert...