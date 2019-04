Insgesamt mehrere Tausend Besucher erwarten die Veranstalter an den beiden Tagen der Ausstellung „Rund um Haus und Garten“ am Wochenende in Gadenstedt.

Ilsede Rund 40 Aussteller sind dabei. Schulenburg in Gadenstedt, Wohnwagen-Bodenburg in Groß Lafferde und vier Märkte in Ölsburg planen zudem Aktionen.

Haus- und Gartenmesse am Wochenende in Gadenstedt

. Der Frühling – er ist auch die Zeit für die Gartenarbeit und Hausrenovierungen. Bei der Ausstellung „Rund um Haus und Garten“ am Wochenende in Gadenstedt präsentieren rund 40 Aussteller ihre Dienstleistungen und Produkte.

Die Anbieter aus dem Landkreis Peine und darüber hinaus stellen unter anderem Fenster, Türen, Isolierungen Spanndecken, Gartengeräte sowie Fahrräder und Elektro-Bikes vor. Für Getränke und Speisen für die Besucher wird gesorgt. Für Kinder gibt es Bastelmöglichkeiten und Animationen.

Die Ausstellung auf dem Parkplatz des Möbelhauses Schulenburg an der Bundesstraße 444 in Gadenstedt hat am Samstag, 27. April, und am Sonntag, 28. April, jeweils geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze sind vorhanden.

Am Samstag, 27. April, lädt Schulenburg von 10 bis 18 Uhr zum Schautag in das Möbelhaus ein. Am Sonntag, 28. April, beginnt der Schautag ebenfalls um 10 Uhr; von 13 bis 18 Uhr sind zudem Käufe möglich (verkaufsoffener Sonntag) – dann ist Showkochen in der Küchenabteilung angesagt.

Auch das Unternehmen „Wohnwagen-Bodenburg“ in Groß Lafferde, Bierstraße 118 (Bundesstraße 1), lädt die Bevölkerung am Wochenende zum Frühlingsfest ein – und zwar am Samstag, 27. April, und am Sonntag, 28. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Geboten werden: Mover-Vorführungen, Elektro-Bikes- und Elektro-Scooter-Vorführungen, Thermomix-Kochshow, Schmuck/Taschen/Tücher/Tupperware, Hüpfburg und Kinderschminken. Am Sonntag, 28. April, ist zudem von 11 bis 16 Uhr ein Schautag.

Im Sondergebiet Heise an der Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg haben der Repo-Markt, der Repo-Möbelmarkt, das Futterhaus und der Hagebaumarkt am Sonntag, 28. April, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.