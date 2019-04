Ehefrau fühlt sich bedroht und ruft Polizei nach Soßmar

Zwei Streifenwagen mussten in Soßmar ausrücken.

Weil ein 37-Jähriger unter Alkoholeinfluss so randalierte, dass sich seine Ehefrau bedroht fühlte und die Polizei rief, waren am Freitagabend gleich zwei Streifenwagen in Soßmar im Einsatz. Die Beamten ermittelten, dass der Übeltäter auf dem Heimweg mit seinem Wagen gegen einen Zaun gefahren und geflüchtet war. Somit wurde er nicht nur seines häuslichen Umfelds verwiesen. Ihm wurden zudem Blutproben entnommen und er handelte sich eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr ein, teilt die Polizei mit.