In der Region ist Kaninchenzucht ein „schönes Hobby“

Die Jahresversammlung des Landesverbandes Hannoverscher Rassekaninchenzüchter tagte am Sonntag im großen Saal des Groß Bültener Hofs in Ilsede. Ausrichter der Veranstaltung war der Kreisverband Peiner Kaninchenzüchter mit seinem Vorsitzenden Michael Dietrich an der Spitze. Teilgenommen haben...