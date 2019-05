Ilsede – Einbrecher scheitern an Eingangstür der Post

Bislang nicht ermittele Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, versucht, in eine Postfiliale an der Schützenstraße in Ilsede einzubrechen. Nachdem der Versuch gescheitert war, eine Eingangstür aufzubrechen, ließen sie aus noch unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Zur Schadenshöhe könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich unter

(05171) 9990

zu melden.