38 Jahre in Groß Ilsede – Walter Faerber geht in Ruhestand

. Seit 1981 arbeitet Pastor Walter Faerber in der evangelischen Sankt-Nikolai-Gemeinde in Groß Ilsede. Am Sonntag, 2. Juni, wird er ab 10.30 Uhr im Gottesdienst in der Kirche und ab 15 Uhr beim Gemeindefest am Gotteshaus in den Ruhestand verabschiedet. Jeder, der sich persönlich vom scheidenden...