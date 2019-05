Heike Hlinski aus Broistedt stellt in Groß Ilsede aus

. „Junge Kunst – kraftvoll und dynamisch“: So beschreibt Heike Hlinski aus Broistedt das Motto für ihre Ausstellung, die sie am Sonntag im „Atelier Nummer 53“ in Groß Ilsede eröffnet.

Friedrich Ernst (“Fritz“) Lutz, Eigentümer des Ateliers, beschreibt die Malereien von Heike Hlinski als Bilder mit „fröhlichen Motiven in frischen Farben“. Hinter ihren Werken verberge sich keine hintergründige psychologische Bedeutung. „Ihre Bilder sollen einfach gefallen“, urteilt Fritz Lutz. „Die Kunst muss nichts. Die Kunst darf alles“ – dieses Zitat von Ernst Fischer hat die Broistedterin für ihre Ausstellung gewählt.

Die Ausstellung in dem Atelier in Groß Ilsede, Luckauer Ring 53, wird am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr eröffnet – Gäste sind ausdrücklich willkommen. Sie ist zu sehen bis einschließlich Sonntag, 30. Juni, – und zwar mittwochs von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. Fritz Lutz ist zu erreichen unter Telefon (05172) 370825 sowie unter (0162) 9682918 und unter atelier-nr-53@gmx.de per Mail.