Kaufmannsgilde und City-Gemeinschaft in Peine fusioniert

. Die Gespräche im Vorfeld haben Monate gedauert, der formale Akt ist dann schnell über die Bühne gegangen: Einstimmig haben in Peine die Kaufmannsgilde und die City-Gemeinschaft die Fusion beschlossen und noch am gleichen Abend vollzogen.

In drei aufeinanderfolgenden Sitzungen ist am Dienstag Abend im Schützenhaus die in einem Jahr vorbereitete Fusion der beiden Vereine der Peiner Geschäftsleute – der Kaufmannsgilde und der City-Gemeinschaft – abgesegnet worden. Zunächst stimmten die Mitglieder der City-Gemeinschaft in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einhellig für die Fusion. Eine halbe Stunde später taten es die Mitglieder der Kaufmannsgilde ihnen gleich.

In der darauf folgenden gemeinsamen Mitgliederversammlung der neuen Kaufmannsgilde zu Peine wurde Carsten Senge als Gildemeister bestätigt. Sein Stellvertreter ist der bisherige Vorsitzende der City-Gemeinschaft, Ole Siegel. Als Schatzmeister fungiert künftig der Peiner Wirtschaftsprüfer John-Oliver Hartmann, als Schriftführer der Rechtsanwalt Jochen Meyer. Weitere Vorstandsmitglieder sind Jan Philip Colberg, Stefan Herb, Stefan Honrath, Melanie Mothes-Rump, Sören Stolte und Dunja Wittenberg.

Carsten Senge hob in seiner Ansprache die Zuversicht hervor, dass die Kaufmannschaft in dieser Form handlungsfähiger und schlagkräftiger sein werde. Zudem betonte er das auch bereits vor der Fusion bestehende hervorragende Zusammenwirken mit seinem neuen Stellvertreter Ole Siegel. Man ergänze sich hinsichtlich des Temperaments in geradezu idealer Weise.

Zudem dankte Senge den Personen, die die Fusion vorbereitet hatten: Dies seien im ersten Zug bei der Grundkonzeption und der Erstellung der Satzung Stefan Honrath und Sören Stolte gewesen sowie im Weiteren bei der Erstellung des Verschmelzungsvertrages und der Vorbereitung der Mitgliederversammlungen Ulrich Peitmann sowie John-Oliver Hartmann.