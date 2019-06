In Münstedt heißt es an diesem Wochenende wieder „Kunstzeit-Zeitkunst“: Verteilt über sechs Kunstpunkte, stellen 20 Künstler Bilder, Fotografien, Skulpturen, Poesie und Handwerk aus. Initiator der 13. Ausstellung im Ort ist Reinhard Carl (vordere Reihe, Dritter von links).

Münstedt Bei der Aktion „Kunstzeit-Zeitkunst“ suchen 20 Künstler am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag den Dialog in dem Ort mit den Besuchern.

Künstlerische Kreativität am Wochenende in Münstedt

. Zwei Tage, die ganz der Kunst gehört – das ist die 13. Kunstzeit-Zeitkunst an diesem Wochenende in Münstedt.

An sechs ausgewählten Punkten verteilt über die Ortschaft können die Besucher durch Münstedt flanieren und in den direkten Dialog mit 20 Kunstschaffenden treten. Initiator Reinhard Carl nimmt sich jedes Jahr die Zeit, um dieses dörfliche Event, das an eine kleine künstlerische Landpartie erinnert zu organisieren und das bereits seit 13 Jahren. Carl freut sich nicht nur über die vielen Aussteller, sondern ist besonders den Dorfbewohnern dankbar, dass sie den Platz für die Ausstellungen zur Verfügung stellen. „Das ist nicht selbstverständlich“, betont Carl.

Vera Szöllösie, stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung „Künstler im Peiner Land“ (KiP), sagt: „Ich bin immer wieder überrascht – eben stand die Ausstellungsscheune in der Straße „Im Winkel 1“ noch voll mit landwirtschaftlichen Geräten und jetzt haben wir eine tolle Fläche, um unsere Werke zu präsentieren.“

In der Scheune stellen gleich mehrere Künstlerinnen aus: Fotografie – gepaart mit Poesie – sowie Malkunst in den unterschiedlichsten Varianten. Zur Orientierung halten die Künstler einen Plan bereit, der die Kunstpunkte ausweist.

Unter den 20 Kreativen sind nicht nur altbekannte Gesichter anzutreffen, sondern es haben sich auch neue Kunstschaffende der Aktion angeschlossen. Warum sollte jemand die Kunstzeit besuchen? Darauf geben die Aussteller ein klares und eindeutiges Statement: „Wir wollen nicht nur unsere Kunstwerke zeigen, sondern wollen auch mit den Gästen sprechen, wollen etwas von ihnen erfahren, was sie an unseren Kunstwerken interessiert.“ Das hört sich nach lebhaften Diskussionen an.

m Garten von Christina Böhme in der „Wikbildstraße 24“ befinden sich ausdrucksstarke Kunstwerke inmitten einer grünen Gartenoase. Dekorative Kunstwerke für den Innen-und Außenbereich von Hausbesitzern stehen in der Straße „Im Winkel 8“, in der „Kaiserstraße 1“ ist Keramikkunst präsent, Installationen von einer unbeschreiblichen Anziehungskraft stehen in der Waschküche im „Lafferder Weg 2“ – hier ist auch ein Künstler aus Berlin zu Gast, der erstmals seine Kunst in Münstedt zeigt.

Initiator Reinhard Carl steht für Gespräche in seinem Atelier in der „Milchstraße 1“bereit: Die Kunstzeit-Zeitkunst bietet einen Querschnitt aus Malerei, Druckgrafik und Zeichnungen, Keramik-und Schmuckkunst, Bildhauerkunst, Fotokunst, Metallgestaltung und Skulpturen sowie Installationen.

Informationen:

Die 13. Münstedter Kunstzeit-Zeitkunst ist am heutigen Samstag, 1. Juni, noch bis 18 Uhr geöffnet, am morgigen Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 18 Uhr. Einen Plan der Ausstellungsorte halten die Künstler bereit. Mit dabei sind: Vera Szöllösie (Malerei), Stephanie Pohl (Fotografie, Poesie), Ute Pfeiffer (Malerei), Holger Lassen (Bildhauerkunst), Katja Koblitz (Malerei), Stefanie Pape (Installation), Christina Böhme (Malkunst), Christine Reetz (Skulpturen), Nils Arndt (Malerei), Steffen Lenk aus Berlin (Skulpturen, Malerei), Katja Masella (Malerei), Ulf Jasmer (Fotokunst), Ursula Reiff (tragbare Kunstwerke), Silke Vopel (Keramik) Simone Grusska (Zeichnungen), Dagmar Brandes (Malerei), Reinhard Carl (verschiede Kunststile), Martina Goetzke (Fotografie), Detlef Dangelat (Holzskulpturen) und Simone Ruschinzik (Malerei).