Ilseder Firmen bieten sich auf „virtuellem Marktplatz“ an

. Ilseder Unternehmen können sich auf der Plattform „Marktplatz Ilsede“ mit ihren Angeboten und mit den wichtigsten Daten präsentieren: Daran erinnert der Ilseder Wirtschaftsförderer Wolfram Gnädig. Dieser „virtuelle Marktplatz Ilsede“, der auf der Gemeindehomepage www.ilsede.de unter der Rubrik „Bauen und Wirtschaft“ zu finden ist, biete Gewerbetreibenden und Freiberuflern mit Sitz in der Gemeinde Ilsede eine Möglichkeit zur Darstellung im Internet – sie können sich unter www.kaufimpuls.de anmelden und kostenlos eintragen.

„Insbesondere der Online-Kunde aus Ilsede – aber auch andere Besucher – kann sich über dieses Portal über Betriebe informieren und teilweise auch Ware bei dem ihm bekannten örtlichen Handel bestellen“, informiert Gnädig. Gleichzeitig kann sich der Kunde durch die Verbindung zur Gemeindehomepage über Veranstaltungen und Neuigkeiten in der Gemeinde Ilsede informieren. Das gesamte Leistungsangebot der Unternehmen in Ilsede kann hier über eine einzige Internetadresse dem Nutzer zugänglich gemacht werden.

Für den Online-Kunden entfällt somit der Zwang, sich die vielen Domains der Gewerbetreibenden zu merken oder über Suchmaschinen zu gehen, denn alles was der Anwender benötigt, ist über dieses Internetportal, nach Branchen strukturiert, zu erreichen. Um ein möglichst breites Spektrum und somit eine attraktive Auswahlmöglichkeit zu bieten, ist die Teilnahme möglichst vieler Anbieter von Nutzen. Zusätzlich bietet jede Angabe eines Unternehmenslinks eine bessere Position bei den bekannten Suchmaschinen. „Seit dem Start des ,virtuellen Marktplatzes’ hat sich schon eine beachtliche Anzahl von Firmen angemeldet“, erklärt Gnädig und fordert die Betriebe auf: „Tragen auch Sie Ihre Firmendaten in den Marktplatz Ilsede ein. Gern ist die Wirtschaftsförderung dabei behilflich.“ Kontakt unter wirtschaftsfoerderung@ilsede.de per Mail.