Ilseder Initiative demonstriert erneut gegen Ausbaubeiträge

Bereits Ende März hat die BI vor dem Rathaus in Groß Ilsede gegen die Straßenausbaubeiträge demonstriert.

Ilsede Die Demo findet am Donnerstag vor der Gemeinderatssitzung statt, in der es um die die Straßenausbaubeitragssatzung geht.

. Der Ausbau der Gadenstedter Ortsdurchfahrt – eine Gemeindestraße – ist angelaufen, die Anlieger müssen Straßenausbaubeiträge in vier- bis fünfstelliger Höhe bezahlen: Daher ruft die Bürgerinitiative (BI) „Wir für Gadenstedt“ am Donnerstag vor dem Rathaus in Groß Ilsede erneut zur Demonstration gegen Straßenausbaubeiträge auf.

Die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge beziehungsweise diese Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) – das alles ist aus Sicht der BI „ungerecht und unsozial“. Die BI-Gründer Maren und Michael Zacharias erklären: „Da wir in Ilsede immer noch einen der höchsten Anliegerbeiträge in Niedersachsen haben und mittlerweile viele andere Kommunen die Strabs abgeschafft oder ausgesetzt haben, müssen wir in unserer Gemeinde weiterhin deutlich machen, wie existenzgefährdend diese Beiträge sind.“

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung nach der Demonstration am Donnerstag im Rathaus geht es auch um die Strabs: Die Ratsgruppe Grüne/Linke wünscht sich die Einführung der wiederkehrenden Beiträgen, die CDU verlangt eine Prüfung eines Modells, bei dem die jetzigen Anliegerbeiträge um mindestens 50 Prozent reduziert werden solle – die BI ist damit aber nicht zufrieden und verlangt die komplette Abschaffung dieser Beiträge.

Die Demonstration der BI vor dem Rathaus in Groß Ilsede dauert am Donnerstag, 27. Juni, von 17.15 bis 18.15 Uhr.

Um 18.30 Uhr beginnt die Gemeinderatssitzung im Rathaus in Groß Ilsede – Themen zudem: Einführung einer Katzenschutzverordnung, Glasfaserversorgung auf dem Hüttengelände, Bebauungspläne „Hindenburgstraße“ und „Ludwig-Jahn Straße“ (beides in Groß Lafferde) sowie „Westlich Sommerstraße“ (Gadenstedt).