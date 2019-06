Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Ilsede

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei Peine. Nach ihren Angaben hatte ein bislang nicht ermittelter Fahrer am Dienstag in der Zeit zwischen 9.30 und 9.40 Uhr einen an der Dorfstraße in Ilsede auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarktes geparkten grau-blauen Ford Kuga beschädigt. Die Schadenshöhe betrage zirka 3000 Euro. Der Fahrer sei geflüchtet, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter

(05172) 410930

in Verbindung zu setzen.