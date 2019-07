Schilfkläranlage – einem Gadenstedter Biotop droht das Ende

Manfred Tinius zeigt in das mannshohe Schilf: „Was ist da für Leben drin“, stellt er erfreut fest. In der Tat: Die ehemalige Schilfkläranlage in Gadenstedt, in der früher das in der damaligen Kläranlage gereinigte Wasser nochmals gesäubert worden ist, hat sich zu einem bemerkenswerten Lebensraum...