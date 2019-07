Die Dorfgemeinschaft Adenstedt bekommt eine Eisenerzlore

Adenstedt. Die Lahwaldinteressentenschaft stellt sie an der Ecke Große Straße/Knippelkuhle auf. Sie soll an die Vergangenheit erinnern.

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Mit diesen Worten übergab der Vorsitzende der Lahwaldinteressentenschaft Adenstedt, Claus-Dieter Cramm, eine alte Eisenerzlore an die Dorfgemeinschaft Adenstedt, vertreten durch den Ortsrat.

Folgende Geschichte steckt dahinter: Die Lore wurde im Jahr 1977 von der damaligen Ilseder Hütte an die Lahwaldinteressentenschaft nach der Rekultivierung der Böschungen am Sandloch als Dank und Anerkennung für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Vertragspartnern übergeben, heißt es in der Pressemitteilung. Die Lore hatte ihren Standort am damaligen Sandloch, heute Auflandeteich, in unmittelbarer Nähe zum Wasser auf Adenstedter Seite.

Im Laufe der Jahre wurde sie dann mit Grafittis beschmiert und schließlich von Büschen umwuchert, so dass immer weniger Spaziergänger die Lore mit der dazugehörigen Infotafel in Augenschein nahmen.

So kam der Gedanke auf, die Lore auf einen anderen Platz zu stellen. Die IGA holte sie dafür von ihrem alten Standort, ließ sie sandstrahlen und gab ihr einen neuen Farbanstrich, so die Mitteilung weiter. Vom Ortsrat war im Vorfeld beschlossen worden, die Lore an einem der Geschichte des Dorfes angepassten Platz aufzustellen. Dieser Platz wurde nun an der Ecke Große Straße/Knippelkuhle gefunden.

Die Lore wurde erst in einer Scheune zwischengeparkt, weil im Zuge des Ausbaus der Großen Straße erst eine kleine Fläche befestigt werden musste. Jetzt steht sie an der Grenze des Tagebaus von 1916 und soll so an die Vergangenheit erinnern.

Über die weitere Gestaltung der Lore beschließt der Ortsrat Adenstedt.