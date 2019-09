Ein Rübenroder ist bei Soßmar in den Gegenverkehr geraten.

Rübenroder gerät bei Soßmar in Gegenverkehr – ein Verletzter

Ein 28-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Soßmar leicht verletzt worden. Ein 29-jähriger Harsumer war nach Angaben der Polizei vom Sonntag mit seinem selbstfahrenden Rübenroder Ropa Tiger auf der Bierberger Straße unterwegs. Im Kurvenbereich der Jägerstraße schwenkte das Heck des Rübenroders beim Abbiegen in den Gegenverkehr und beschädigte den entgegenkommenden VW Golf des 28-jährigen Hohenhamelners auf der Fahrerseite erheblich. Der Fahrer erlitt durch umherfliegende Glassplitter Schnittverletzungen.