Adenstedter Ortsrat fordert Ganztagsbetrieb für Grundschule

In der Grundschule Gadenstedt und Außenstelle Adenstedt soll die Gemeinde Ilsede als Schulträgerin so schnell wie möglich einen Ganztagsbetrieb einrichten: Diesem Antrag des Adenstedter CDU-Ortsverbands ist der Adenstedter Ortsrat einstimmig gefolgt – das berichtet die CDU. Über den Antrag zu entscheiden hat der Ilseder Gemeinderat; zu genehmigen hat das Land den Ganztagsbetrieb.

Der Hintergedanke ist klar: In der Gemeinde diskutiert die Politik derzeit über den Vorschlag der Rathausverwaltung, die einzügigen Grundschulstandorte in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde zu schließen und stattdessen in Gadenstedt eine neue dreizügige Grundschule zu bauen. Mit ihrem Antrag zum Ganztagsbetrieb will der Ortsrat erreichen, dass die Adenstedter Grundschulaußenstelle erhalten bleibt.

In ihrem Antrag verweist die Adenstedter CDU auf den „gültigen und umzusetzenden Gemeinderatsbeschluss“ in Alt-Lahstedt von 2014, wonach die Grundschule Gadenstedt (mitsamt Außenstelle Adenstedt) ab dem Schuljahr 2018/2019 in einen Ganztagsbetrieb umzuwandeln sei. „Dazu steht im Zukunftsvertrag, dass alle Beschlüsse in Alt-Ilsede und Alt-Lahstedt umzusetzen sind“, erklärt Claus-Dieter Cramm, Schriftführer der Adenstedter CDU: „Nur leider passiert nichts.“ Nach neuesten Zahlen würden in diesem Schuljahr zwölf Kinder aus Adenstedt und 14 Kinder aus Gadenstedt in den Ganztagsschulen Ölsburg oder Oberg beschult. „Das sind 26 Kinder, die in ihren Heimatorten keine Ganztagsbeschulung angeboten bekommen – das zeigt deutlich den Bedarf von Seiten der Elternschaft“, betont Cramm. Des Weiteren besagten die Schülerzahlen bis 2026, dass „ausreichend und genügend Kinder in der Grundschule Gadenstedt (im Schnitt 68 Kinder) und in der Außenstelle Adenstedt (im Schnitt 72 Kinder) beschult werden“. Laut Adenstedter CDU wird der Ilseder Gemeinderat „etwa Mitte 2020“ über die Zukunft der Grundschullandschaft in Alt-Lahstedt entscheiden.