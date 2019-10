Textilhaus Decker feiert 100-jähriges Jubiläum in Ilsede

„100 Jahre Decker“: Das Familien-Textilunternehmen an der Ortsdurchfahrt (Bundesstraße 444) in Groß Ilsede feiert Jubiläum. 1919 wurde das Unternehmen von Berta und Friedrich Peix, den Urgroßeltern der heutigen Inhaber Achim und Marina Hammer, gegründet und wird derzeit in der vierten Generation...