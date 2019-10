Gadenstedter Kindergartenkinder malen das Universum

Kunst verbindet – das gilt nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder: Die Mädchen und Jungen des Gadenstedter Kindergarten beweisen das in ihrem Kunstprojekt: „Süße Schokolade“, „Brauner Affe“ und „Glitzer“ heißen ihre Bilder, die am Samstag in der Gadenstedter Kirche zu sehen waren. Bilder, bei denen es keine Rolle gespielt hat, ob die Kinder Migrationshintergrund haben oder nicht, ob sie Handicaps welcher Art auch immer haben oder nicht.

„Kinder nehmen solche Unterschiede gar nicht wahr – sie sind jedenfalls für sie kein Hinderungsgrund für Freundschaft und gegenseitige Unterstützung“, weiß Marie Schönaich, die in einem Landesprojekt als Fachkraft für Inklusion, Sprache und Familienarbeit das Malprojekt in der Kindergarten (Kiga) mitorganisiert hat. Inklusion – also die Gleichstellung aller Kinder – durch Kunst. Denn: „Kinder bedeuten Vielfalt“, ist Kiga-Leiterin Heike Hollemann überzeugt. Passend dazu lautet das erste Thema, das die Mädchen und Jungen künstlerisch umzusetzen hatten: „Du bist ein Stern – zusammen sind wir das Universum.“

„Das Universum mit den Sternen, mit der Sonne und dem Mond fasziniert die Kinder sehr“, hat Yvonne Fuchs, die das Projekt als Kunsttherapeutin mitorganisiert hat, erfahren. Also haben sie den Mädchen und Jungen als erstes eindrucksvolle Bilder beispielsweise vom Sternenhimmel. Die Teilnahme am Kunstprojekt ist für die Kinder freiwillig, doch sie waren mit Begeisterung dabei. „Die Kinder haben sich beim Malen gegenseitig geholfen“, hat Marie Schönaich mit Freude festgestellt: „Kinder werden zu Helfern.“ Genauer gesagt: „Kinder lernen bei diesem Kunstprojekt aufeinander zuzugehen, zu teilen, aber auch, sich selbst auszudrücken.“ Das wichtig ist dabei auch die psychologische Wirkung: Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen – die Eltern – sehen bei diesem Projekt das Positive, die Fähigkeiten der Kinder, auch wenn sie Handicaps haben sollten. „So stärken wir das Selbstwertgefühl der Kinder“, ist Marie Schönaich überzeugt. Herausgekommen ist dabei – sagen wir es so – vor allem abstrakte Kunst der Drei- bis (knapp) Sechsjährigen.

Gerne würden die Initiatoren des Kunstprojekts die Werke in Ausstellungen zeigen: Wer über solche Möglichkeiten verfügt, melde sich unter marie.schoenaich@kirche-peine.de per Mail.