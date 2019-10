Gaststätte „Zur Post“ – Groß Lafferde sucht einen Pächter

Gemeinsam gehen sie in die Offensive – quasi die „große Koalition“ in Groß Lafferde: „In unserem Ort brauchen wir ganz dringend diese zweite Gaststätte“, sagen Ortsbürgermeister Rainer Röcken und sein Stellvertreter Ingo Lüders mit Blick auf das Groß Lafferder Lokal „Zur Post“, für das sie gemeinsam einen neuen Pächter suchen.

Mit im Boot ist Egon Hakelberg, bis zu seinem Ruhestand 45 Jahre bei der Peiner Brauerei Härke tätig und damit ein exzellenter Kenner der Gastronomieszene. Was nach seinen Worten die Gesellschaft „Loyal & Fair Immobilien“ in Wolfenbüttel als neuer Eigentümerin der „Post“ anbietet, ist bemerkenswert: „Der künftige Pächter wird eine konzessionsfähige Gaststätte erhalten.“

Hintergrund: Vor knapp zwei Jahren hat die damalige Eigentümerin das Objekt „Zur Post“ geschlossen, seitdem ist die Immobilie mit Gaststätte, Saal (160 Plätze), Vorsaal (40 Plätze), zwei Clubzimmern und einer Wohnung ungenutzt. „In solchen Fällen erlischt die alte Konzession – für die neue muss alles neu gemacht werden“, beschreibt Hakelberg das übliche Prozedere. Sämtliche Kosten für diese Instandsetzung übernimmt aber die „Loyal & Fair Immobilien“; die Arbeiten von der Elektrik über die Heizung bis hin zu Tischlerarbeiten sollen möglichst heimische Firmen übernehmen. „Ein solches Entgegenkommen eines Eigentümers gegenüber einem Pächter ist nicht üblich“, betont Röcken.

Klar ist aber auch: All diesen Arbeiten nimmt die Wolfenbütteler Immobilienfirma nur vor, wenn sich ein Pächter finden lässt. Dass das schwer genug ist, wissen Röcken und Lüders: „Eine Gaststätte zu betreiben, ist harte Maloche.“ Allerdings sind die beiden Groß Lafferder auch felsenfest davon überzeugt, dass eine zweite Gaststätte im Ort eine lohnende Angelegenheit sei. Groß Lafferde mit seinen rund 2800 Einwohnern und mehr als 30 Vereinen sei auf die „Post“ angewiesen, die Gaststätte „Zum Markt“ alleine reiche bei weitem nicht aus, schildert Lüders. Die Groß Lafferder wichen bereits auf Gaststätten in der Umgebung aus, ergänzt Röcken. Der legendäre „Lafferder Markt“, dazu die Weiberfastnacht und der Bauernthing – das sind nur die alljährlichen Highlights, die den „Rubel rollen ließen“ auch in der künftigen Gaststätte „Zur Post“. Der Hüttenverein Stahl und Eisen, der Männergesangverein und der Sportverein Teutonia – für sie ist die „Post“ das Vereinslokal gewesen – „sie alle würden sofort dorthin wieder zurückkehren, wenn sie eröffnen würde“, verspricht Röcken.

Vor knapp zwei Jahren hat die Eigentümerin die Gaststätte „Zur Post“, die es seit mehr als 100 Jahren im Ort gegeben hat, aus privaten und gesundheitlichen Gründen aufgegeben. „Fehlende Kunden waren also nicht der Grund“, unterstreichen Röcken und Lüders.

Wer Interesse hat, die Gaststätte „Zur Post“ zu pachten, wende sich Egon Hakelberg, (0162) 2751535.