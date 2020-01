Ilseder Bürgermeister fordert „gegenseitigen Respekt“

Die Ilseder Gemeinderatssitzung im April 2018 – sie hallt nach: Im Grußwort zum Jahreswechsel greift Bürgermeister Otto-Heinz Fründt diese Zusammenkunft sehr kritisch auf, in der der Rat über die Zukunft von Grundschulen in Alt-Lahstedt entscheiden sollte. Die Debatten in der Kommunalpolitik müssten „im gegenseitigen Respekt, offen, ehrlich und an der Sache orientiert“ geschehen, erinnert Fründt im Grußwort: Der Sozialdemokrat nennt...