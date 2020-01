Ilseder Gemeindejugendpflege bietet volles Programm an

Volles Programm bietet die Ilseder Gemeindejugendpflege im Kinder- und Jugendzentrum Badehaus in Ölsburg an.

Seminare, Workshops, Fahrten – das alles und vieles mehr gehört zum Programm der Ilseder Gemeindejugendpflege.

• Stress und Leistungsdruck – Kinder und Jugendliche kennen das. Doch es lässt sich gegensteuern: Die Jugendpflege bietet einen Yoga-Kursus im Kinder- und Jugendzentrum Badehaus an – zehn Einheiten mit Yoga, autogenem Training, progressivem Muskelentspannung, Fantasiereisen, Meditation und Wahrnehmungsspielen. „Die kindliche Neugier wird geweckt; die Kinder entwickeln viele neue, eigene und fantasievolle Ideen“, beschreibt die Jugendpflege: „Bewusste Entspannung will gelernt sein. So können sie ein Bewusstsein für ihr Selbst, ihre Gefühle und körperlichen Wahrnehmungen entwickeln oder auch die Selbstliebe aktivieren.“ Kursstart ist am Montag, 10. Februar (jeweils montags von 16.30 bis 18 Uhr). Eine Isomatte ist mitzubringen, Anmeldung unter (05172) 934454. Kursgebühr: fünf Euro.

• Osterferienfreizeit von Montag, 6. April, bis Donnerstag, 9. April, im evangelischen Jugendhof Sachsenhain bei Verden für Kinder von sechs bis zwölf Jahren: Abenteuerrallye, Fußball, Disco, Spieleabend, Kino, Ausflug in den MagicPark und Kickern. Anmeldung ab sofort im Badehaus in Ölsburg, An der Fuhse 2 (nur persönliche Anmeldungen).

• Kinderzeltlager vom 1. bis 11. August auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz in Eltze: Teilnahmebeitrag 200 Euro (inklusive Vollverpflegung, Unterkunft in Zeltgruppen, Hin- und Rücktransport, Eintrittsgelder, Tagesfahrt sowie alle anderen Spiel-, Bastel- und Spaßaktionen – Teilnehmer aus anderen Gemeinden zahlen 30 Euro mehr). Anmeldung ab sofort im Badehaus.

• Kreativwerkstatt für Mädchen von sieben bis zwölf Jahren: Malen, Basteln und Gestalten sind angesagt (unter anderem Rezepte, Geschenk-und Dekoideen, Schmuck, Schreibtisch- und Schulutensilien). Termine: 26. Februar: Lichterketten selber machen. 25. März: Knopfbilder. 29. April: Einhornnotizheft. 27. Mai: Monsterstifthalter. 24. Juni: selbstgemachte Zuckerwatte (jeweils 17.45 bis 18.45 Uhr im Badehaus). Gebühr: zwei Euro pro Angebot. Anmeldung per Anmeldezettel im Badehaus.

• Wochenprogramm der Gemeindejugendpflege: montags: 8 bis 13 Uhr Kooperation Schulzentrum; 16 bis 20 Uhr Jugendcafe im Badehaus; 16.30 bis 18 Uhr Entspannung/Yoga. Dienstags: 8 bis 13 Uhr Kooperation Grundschulen; 16 bis 20 Uhr Jugendcafé im Badehaus. Mittwochs: 14 bis 16 Uhr Dienstbesprechung; 16 bis 18 Uhr Schneiderwerkstatt; 16 bis 20 Uhr Jugendcafé im Badehaus; 16 bis 20 Uhr Jugendclub Bülten (davon 16 bis 17.30 Uhr Kids-Club); 17.45 bis 18.30 Uhr Kreativgruppe für Mädchen. Donnerstags: 8.30 bis 13 Uhr Büro, Organisation und Verwaltung; 9 bis 10.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe; 14 bis 16 Uhr Sprechzeit; 16 bis 18 Uhr Kunterbunt im Badehaus; 18 bis 20 Uhr Jugendclub Bülten. Freitags: 14 bis 15 Uhr Sprechzeit; 15 bis 17 Uhr Villa Kunterbunt; 17 bis 20 Uhr Jugendcafé im Badehaus. Samstags/sonntags: Angebote, Seminare und Workshops nach Plan. Infos im Jugendzentrum Badehaus in Ölsburg unter (05172) 934454 (Angebote teilweise mit Teilnehmerbeitrag). Weitere Infos zum Programm unter www.gemeinde-ilsede.de, dann „Familie & Soziales“ und „Gemeindejugendpflege“.