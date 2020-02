Einbrecher in Groß Lafferde verjagen sich selbst

In Groß Lafferde scheiterte ein Einbruch am großen Krach, den die Täter verursachten. (Symbolbild)

Der Einbruch scheint im letzten Moment verhindert worden zu sein. Im Mühlenweg in Groß Lafferde versuchten bisher nicht ermittelte Täter gegen 19.30 Uhr, durch ein Fenster in ein Haus einzudringen.

Der Schaden an dem Haus in Groß Lafferde beträgt circa 200 Euro

Dabei beschädigten sie das Fenster so stark, dass es zu einem Schaden in Höhe von circa 200 Euro kam, so die Polizei. Die Einbrecher verursachten bei dem Versuch, das Fenster aufzubrechen scheinbar so lauten Krach, dass sie von selbst die Flucht ergriffen.

Die Polizei in Salzgitter bittet nun um Hinweise unter der (05341) 18970.