In Ölsburg drangen bislang nicht ermittelte Täter in ein Einfamilienhaus ein. (Symbolbild)

Ölsburg. Die Einbrecher sind nach der Tat unerkannt geflohen. Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die in der Hostmannstraße in Ölsburg zuschlugen.

Einbrecher schlagen in Hostmannstraße in Ölsburg zu

Zwischen Samstag 9.45 Uhr und Montag 10.40 Uhr sind bislang noch nicht ermittelte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hostmannstraße in Ölsburg eingebrochen.

Diebesgut und Schadenshöhe in Ölsburg bislang noch nicht bekannt

Die Täter durchsuchten das Haus und flohen danach, so die Polizei, in unbekannte Richtung. Diebesgut und Schadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter (05172) 410930. red