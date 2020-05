CDU-Mitglieder helfen bei Erdbeerpflanzung in Adenstedt

Der Vorsitzende der Jungen Union (JU) im Kreisverband Peine, Philipp Reinhardt, hat auf dem Online-Portal daslandhilft.de gestöbert: Das Resultat von Reinhardts Recherchen war laut CDU-Kreisverband die Idee, auf dem Hof von Boris Lauenroth in Adenstedt mit anzupacken.

Die Helfer der Frauenunion und der Jungen Union pflanzten 8000 Erdbeeren ein

17 Mitglieder der Frauenunion (FU) sowie der Jungen Union – beide im Kreisverband Peine – krempelten also ihre Ärmel hoch und halfen Lauenroth beim Anpflanzen von Erdbeeren, damit diese im Spätsommer geerntet werden können. 8000 Pflanzen brachte die CDU in den Acker.

„Die Jungs und Mädels haben das wirklich gut gemacht“, wird Boris Lauenroth in der Mitteilung der CDU zitiert. Normalerweise habe er während der Erdbeer-Zeit bis zu acht Erntehelfer aus Rumänien auf seinem Hof beschäftigt, in diesem Jahr ist es aufgrund des Einreiseverbots lediglich ein Vollzeitarbeiter. Bundesweit fehlten in diesem Jahr bis zu 300 000 Kräfte in der Landwirtschaft, so die CDU weiter.