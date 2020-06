Corona zum Trotz – Ilseder Seniorenwohnlage nimmt Formen an

Die Seniorenwohnanlage nördlich/hinter Aldi in Groß Ilsede – sie nimmt unübersehbar Formen an, und das trotz der negativen Einflüsse der Corona-Krise. Für Ilse Schulz, Ortsbürgermeisterin in Groß Ilsede, steht das Millionenprojekt für den Wandel der Zeit: „Heute wollen sich die Senioren nicht mehr zurückziehen in ihre Zimmer, sondern aktiv teilnehmen am Leben.“ Dazu präsentiere Groß Ilsede mit seiner Infrastruktur beste Voraussetzungen.

Und so bietet die Qualivita als Investorin in ihren vier Neubauten in Groß Ilsede Service-Wohnen an, in einem Haus zusammen mit Tagespflege. Service-Wohnen – das bedeutet: Gegen Bezahlung können die Bewohnern – ihr Durchschnittsalter liegt zurzeit bei 80 Jahren – einen Service für den Alltag in Anspruch nehmen; wer keinen möchte, muss auch nicht bezahlen. Am nördlichsten Gebäude mit 23 Eigentumswohnungen sind nur noch Innenarbeiten erforderlich: Es soll im Sommer fertiggestellt werden. Das zweite Haus – der Rohbau ist bereits sichtbar – folgt mit 38 Eigentumswohnungen am Neujahrstag 2021. „Alle diese 61 Wohnungen sind verkauft“, freut sich Makler Jürgen Warnecke aus Meerdorf. Von diesen Wohnungen würden die Eigentümer rund 20 vermieten, nur in zwei Fällen würden noch Mieter gesucht.

Eine weitere gute Nachricht: Angesichts der enormen Nachfrage kündigt Jana Schulz, Vorstandsvorsitzende der Qualivita, den Bau zwei weiterer Gebäude an der Südseite des Geländes direkt neben Aldi an: einmal Service-Wohnen mit 38 Eigentumswohnungen, einmal Service-Wohnen mit 12 Wohnungen und unten einer Tagespflege. „Wir haben die Bauanträge beim Landkreis gestellt“, berichtet die Ölsburgerin. Baubeginn könnte 2021 sein, die Fertigstellung frühestens 2022.

Die Corona-Krise wirkt sich allerdings auf das Bauprojekt aus: Jan Brezina vom Hildesheimer Bauunternehmen klagt zum einen in puncto Baumaterial über Lieferschwierigkeiten bei den jeweiligen Firmen infolge der Pandemie; dies sei ein generelles Problem, das zum anderen zu Diebstählen von Material auf diesem Baugrundstück geführt habe. „Deshalb haben wir Überwachungskameras installiert“, ergänzt er.

Drei der vier Häuser sind dreieinhalbgeschossig, nur das Gebäude mit der Tagespflege ist niedriger. In der Regel sind die Wohnungen jeweils 50 Quadratmeter groß und für Singles ausgelegt. Die beiden Ehepaar-Wohnungen haben 70 Quadratmeter; ein weiteres Paar hat zwei 50-Quadratmeter-Wohnungen. Zu jeder Wohnung gibt es einen Parkplatz. Die Investitionskosten für die vier Objekte liegen für die Qualivita bei insgesamt mehr als zehn Millionen Euro.