Polizei Ilsede sucht die Eigentümer von sieben Fahrrädern

Peine. Auf einem Hinterhof in Ilsede standen die gefundenen Räder. Ein 38-Jähriger ist tatverdächtig.

Die Polizei Ilsede sucht nach eigenen Angaben aktuell die Eigentümer von insgesamt sieben Fahrrädern, die vermutlich den rechtmäßigen Eigentümern entwendet worden sind. Durch einen Zeugenhinweis ist die Polizei auf mehrere, in einem Hinterhof in Ilsede abgestellte, Fahrräder aufmerksam geworden. Diese wurden vermutlich durch einen 38-jährigen Ilseder in den letzten vergangenen von bislang unbekannten Orten entwendet, heißt es im Polizeibericht. Zudem seien diverse Sattelschonbezüge gefunden worden.

Die Eigentümer hätten die Diebstähle bislang nicht zur Anzeige gebracht, so dass die Polizei nun nach den Fahrradbesitzern suche.

Es handelt sich um diese Räder:

Mountainbike Pegasus „SL Premio“ in weiß E-Bike von Prophete in schwarz Trekkingrad von Touring Star in silber/schwarz Herrenrad von Prophete „keep moving“ in schwarz Damenrad Bocas „Malibu“ in grau Fahrrad Damenfahrrad von Curtis in schwarz Damenfahrrad in rosa-metallic

Die Eigentümer oder Zeugen melden sich bei der Polizei Ilsede unter (05172) 370750. red