Fünf Ilseder Ortschaften bekommen Glasfaser-Internet

Gute Nachrichten für Adenstedt, Bülten, Groß Bülten, Solschen und Ölsburg: Die Unternehmensgruppe „Deutsche Glasfaser“ baut ihr Internet (Glasfasernetz) in diesen fünf Ilseder Ortschaften aus. „Mehr als 40 Prozent der Bürger haben in der Nachfragebündelung einen Vertrag mit uns unterzeichnet – damit ist die erforderliche Quote erreicht“, teilt Firmensprecherin Kathrin Wessalowski mit.

