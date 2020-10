Groß Ilseder Sportverein schafft Integration durch Radtouren

Zur integrativen Fahrradtour während der „Europäischen Woche des Sports“ („Radfahren vereint“) hat der Sportverein VT Union Groß Ilsede eingeladen: Gestartet sind die Teilnehmer von der Groß Ilseder Beachvolleyballanlage auf dem Waldweg in Richtung Klein Ilsede – nach nur 300 Metern gab es aber die erste Reifenpanne, die nicht zu beheben war. Und so schob die Fahrerin ihr Rad nach Hause.

Von Klein Ilsede aus ging es in der Feldmark Richtung Krankenhaus, wo es den nächsten platten Reifen gab: Also wurde ein Fahrdienst zum Abholen organisiert. Bei leichtem Regen ging es nach 20 Minuten weiter Richtung Dungelbeck. Die Strecke war weiter über Schmedenstedt, Münstedt und Oberg Richtung Ilsede geplant: Da der Regen doch stärker wurde, entschieden sich die Teilnehmer, von Dungelbeck direkt zurück nach Groß Ilsede zu fahren: Die Wetterprognose zeigte auch, dass keine Besserung in Sicht sei.

Zuvor ist auch die erste integrative Fahrradtour an der Groß Ilseder Beachvolleyballanlage gestartet: Es ging durch das Oberger Gutsforst in Richtung Schmedenstedt, wo es bei der ersten kurzen Pause Melonenstücke gab. Nach einer längeren Strecke am und im Schmedenstedter Wald gab es Traubenzucker-Lollis und Äpfel. Weiter ging es Richtung Münstedt, wo wir am Ortseingang gleich wieder in die Feldmark fuhren und nach einer erneuten kurzen Pause im alten Ortskern von Oberg ankamen. Die Gruppe überquerte die Hauptstraße Richtung Bismarkturm, wo sie die letzte Pause machte. Landschaftlich war die Strecke sehr schön und ruhig – mit Wäldern, vielen Wegen an Wiesen, Weiden und Feldern. Nach knapp drei Stunden kamen alle wohlbehalten wieder an der Groß Ilseder Beachvolleyballanlage an.