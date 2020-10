Obergin entführt Leser im Fantasy-Roman auf fremden Planeten

Mit einem Spaziergang hat alles begonnen: Dabei seien ihr die ersten fünf, sechs Sätze ihres neuen Buchs – des Fantasy-Romans „Survive – uns trennen Welten“ – durch den Kopf gegangen. Zu Ende gebracht hat Heike Rissel ihr Werk im Urlaub – in einem Wohnmobil. Was sich wie Erholung anhört, ist für die Obergerin jedoch „harte Arbeit“ gewesen. Allerdings: Dem 544-Seiten-Epos ist dieser Aufwand nicht anzumerken – er liest sich flott weg, auch wenn es keineswegs „leichte Kost“ ist. Doch dazu später mehr.

Die „Arbeit“, von der Heike Rissel mit entwaffnender Ehrlichkeit spricht, hat ihre Gründe: Denn auf sich aufmerksam gemacht hat sie durch zwei Vampir-Romane. Nun also ein Fantasy-Roman, der jemandem wie der 58-Jährigen, die von sich behauptet, „schon immer viel Fantasie gehabt zu haben“, doch eigentlich schnell von der Hand gehen müsste. So einfach ist es jedoch nicht, denn „ich muss die Menschen fesseln, in die Geschichte hineinziehen“, sonst lesen sie die Bücher – schon gar nicht solche Wälzer – nicht bis zum Schluss.

„Oh Gott“, wisperte ich mit tonloser Stimme, „Milan“

Um das schaffen, bedarf es einer spannenden Geschichte: In „Survive – uns trennen Welten“ schlüpft Heike Rissel als Ich-Erzählerin in die Rolle von Leah, die über Umwege zu einer Grundschullehrerin „ohne Passion“ geworden ist und in ihrer Wohnung in Hannover – Heike Rissel: „Da habe ich selbst mal gelebt“ – ihren ermordeten Ex-Freund findet. „,Oh Gott’, wisperte ich mit tonloser Stimme, ,Milan’“ – so ist es diese einschneidende Szene im Buch nachzulesen. Von wegen „leichte Kost“.

Was Heike Rissel – „ich habe keine schriftstellerische Ausbildung“ – in der Folgezeit mit dem Leser anstellt, ist das, was sich so einfach sagen lässt, aber doch recht kompliziert umzusetzen ist: Es geht um „überraschende Wendungen“ in dem Buch – darum, Unerwartetes, nicht Vorhersehbares zu bieten. Jedenfalls entführt uns „Survive“ nach Jordanien und dann auf einen fremden Planeten namens Theia – „uns trennen Welten“ bekommt da seine wirkliche Bedeutung. Theia, bewohnt von „menschenähnlichen und nicht-menschenähnlichen Wesen“, wie die Autorin geheimnisvoll anfügt. Mehr soll an dieser Stelle auch nicht verraten werden – nur noch eins: Es gibt ein Happy-End, obwohl „ich eigentlich ein Open-End haben wollte“. Nun denn – passiert ist eben passiert.

„Das Kopf-Kino der Leser in Gang bringen“

Ein Buch mit „knisternder Spannung, Dramatik, erotischen Liebesszenen und einem Hauch Humor“ – so kündigt der Verlag „Die Autorenflüsterin“ vielversprechend den Fantasy-Roman an. Nicht alles muss dabei im Detail beschrieben werden, oftmals reichen Andeutungen, um „das Kopf-Kino der Leser in Gang zu bringen“, ist Heike Rissel überzeugt – und stellt fest: „Meinen Roman ,Survive – uns trennen Welten’ werden sehr viele Frauen lesen – dabei ist es gar kein Frauenbuch.“ So gibt es technische Details, die die ausgebildete Industriekauffrau und spätere Pfarramtssekretärin in ihrem Buch beschreibt und für die sie eingehend recherchiert habe, denn: „Auch wenn es sich um einen Fantasy-Roman handelt, müssen die Fakten stimmen“, benennt die Obergerin mit frechem roten Kurzhaarschnitt ihren Anspruch. Und kündigt bereits an: Mit ihrem nächsten Vampir-Roman – ihrem dritten – habe sie bereits begonnen. Vielleicht spielt dabei ja auch wieder das Wohnmobil eine Rolle. In jedem Fall gilt Heike Rissels Motto: „Träume beflügeln Worte. Worte beflügeln die Fantasie.“

Erhältlich ist „Survive – uns trennen Welten“ über den Online-Händler Amazon oder direkt bei der Autorin unter heike-rissel@heike-rissel.de per Mail (erschienen auch als Elektro-Book).