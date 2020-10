Trinkwasserzapfstellen sollen Ilseder Schülern helfen

Die Schüler des Gymnasiums (links) und der Realschule (rechts) in Groß Ilsede dürfen das Leitungswasser im Schulzentrum teilweise nicht trinken.

Die Wasserversorgung im Groß Ilseder Schulzentrum – sie entwickelt sich zur „never ending story“: Bereits seit ungefähr einem Jahr dürfen die Schüler in Teilen des Schulzentrums das Leitungswasser nicht trinken – und nun ist auch noch ein Wasserrohrbruch dazugekommen.

Katja Schröder, Sprecherin des Landkreises (Träger des Schulzentrums), beschreibt die „neue Problematik“: „Im Bereich eines Kriechkellers gibt es einen Wasserrohrbruch.“ Dadurch seien einige WC-Anlagen und Waschbecken vom System getrennt und könnten nicht genutzt werden. Das Wasser im Kriechkeller sei mittlerweile von einer Fachfirma aber abgepumpt worden. „Die Fachfirma ist dabei, den Schaden zu beheben“, versichert Katja Schröder. Auszugehen sei davon aus, dass dies spätestens am morgigen Donnerstag erfolgt sein werde.

„Neuer Hausanschluss bringt keine Verbesserung“

Viel schwieriger ist es hingegen, die Trübungen im Leitungswasser zu beheben – sie sorgen dafür, dass das Wasser nicht getrunken werden darf. „Im Bereich der Mensa können die Schüler das Leitungswasser allerdings zu sich nehmen“, betont Katja Schröder. Die Ursache für die Trübungen habe sich bislang nicht finden lassen. „Wir haben einen neuen Hausanschluss installieren lassen, was zu Verbesserungen geführt hat“, versichert die Kreissprecherin: „Dennoch ist die Qualität nicht so gut geworden, dass die Trinkwassernorm erfüllt wird.“ Die Werte für Eisen und Blei lägen weiterhin über den Vorgaben.

Nach Überzeugung der Kreisverwaltung müssen die Verunreinigung daher an den Leitungen im Gebäude liegen: Dieses Netz sei aber so umfangreich, dass die „verantwortlichen Leitungen“ nicht zu identifizieren seien, bedauert Katja Schröder: „Deshalb wollen wir ein Parallelnetz mit einigen wenigen Trinkwasserzapfstellen installieren.“ Denn die Sanierung des gesamten Leitungsnetzes würde 1,5 bis 2 Millionen Euro kosten. „Die Arbeiten müssten zudem während des Unterrichts erfolgen – das ist nicht möglich“, setzt Katja Schröder hinzu. Betroffen sind rund 1400 Schüler des Gymnasiums und der Realschule in Groß Ilsede: Sie werden derzeit von einem Getränkehändler mit Trinkwasser versorgt (für Notfälle). Katja Schröder: „Grundsätzlich ist der Landkreis als Schulträger jedoch nicht verpflichtet, die Schüler mit Trinkwasser zu versorgen.“