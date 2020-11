Wer in Ölsburg eine größere Veranstaltung/Feier stattfinden lassen will, wird Probleme bekommen, eine geeignete Örtlichkeit zu finden: Vor dem Hintergrund wünscht sich der Ortsrat ein Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Ölsburg – gedacht ist an einen Anbau an ein bestehendes Gebäude. Dafür ist zunächst eine Architektenzeichnung zu entwerfen.

Ohne zusätzliche Wünsche hat der Ilseder Gemeindehaushalt für das nächste Jahr den Ortsrat passiert – aufgeführt sind in dem Zahlenwerk für Ölsburg: • 100.000 Euro für die Planung des Gesamtmedienkonzepts für alle Ilseder Grundschulen (unter anderem die in Ölsburg). • 154.000 Euro für die Digitalisierung der Ölsburger Grundschule. • weitere 15.000 Euro für die Umgestaltung des Burgplatzes . Eingeweiht werden soll der umgestaltete Burgplatz im nächsten Jahr: Einst befand sich dort gegenüber der Kirche die Burg , in der vor mehr als 1000 Jahren Graf Bodo residiert hat und der Ölsburg einen Teil seines Namens verdankt.