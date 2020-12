Autofahrer wird in Ilsede geblendet: Unfall

Ein 80-jähriger Autofahrer ist am Montag um 9.15 Uhr laut Polizei offenbar von der noch tief stehenden Sonne geblendet worden. Er fuhr in Ilsede auf der Koplinger Straße in Richtung Meeschestraße und am Spielplatz gegen den dort am Fahrbahnrand stehenden Transporter mit Anhänger. Dabei verletzten sich sowohl der Fahrer als auch dessen Beifahrerin leicht. Beide mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Die Polizei schließt bei ihren Ermittlungen nicht aus, dass der Fahrer wegen der tief stehenden Sonne nichts sehen konnte.

red