Gadenstedt. Die Tat ereignet sich in der Nacht zum Dienstag, 27. April. Die Täter nehmen Bargeld mit und richten Schaden an dem Geschäft an.

Täter dringen in eine Apotheke in Gadenstedt ein

Bislang nicht ermittelte Täter haben laut Polizei in Gadenstedt, Osterfeld, am Dienstag, 27. April, nach 0.30 Uhr ein Fenster einer Apotheke aufgehebelt und sind so in die Räume gelangt. Ein geringer Geldbetrag sei entwendet worden und Schaden von mindestens 1000 Euro entstanden.

Zeugen: (05172) 370750.

red