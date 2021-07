Randale in Oberg - Autospiegel und Skulptur zerstört

Oberg. Sie sollen in Oberg Autospiegel abgetreten und eine Skulptur in einem privaten Garten zerstört haben. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, etwa gegen 2.30 Uhr, soll nach Angaben mehrerer Anrufer eine Gruppe junger Menschen randalierend durch Oberg gezogen sein. Die Polizei suchte sie in der Nacht vergeblich.

Polizeieinsatz in Oberg

In der Nacht von Freitag auf Samstag, etwa gegen 2.30 Uhr, soll nach Angaben mehrerer Anrufer eine Gruppe junger Menschen randalierend durch Oberg gezogen sein. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Weiter heißt es in dem Bericht: „Wenig später wurde durch die Polizei festgestellt, dass in den Straßen Siebensternweg und Nordfeld an mindestens fünf PKW die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden waren.“ Außerdem sei eine Skulptur vor einem Hauseingang zerstört worden.

„Hierdurch ist den Geschädigten ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt“, so die Polizei weiter.

Die Tätergruppe sei trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizei nicht mehr angetroffen worden.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und fragt, wer Angaben zu dieser Personengruppe machen kann: 05172/370750. red

