7.12.2021: Kurz vor der Stilllegung produzierte das Kohlekraftwerk Mehrum am frühen Morgen noch einmal Strom. Die Belegschaft sollte den Kohlemeiler nach mehreren Jahrzehnten Betrieb herunterfahren. Zum 8. Dezember griff eine vereinbarte Stilllegungsprämie für den Standort.

Mehrum. Auch die Wasserstoff-Pläne sind eher Wunschdenken. Am Ende entscheidet der Eigentümer wirtschaftlich, was aus dem Kraftwerk in Mehrum wird.