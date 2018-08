Fotos vom Baden früher

Was so ein Kanal alles bewegen kann… Neulich haben wir über den „Hallinger Kanal“ bei Broistedt berichtet. Der ging nie in Betrieb, war aber offensichtlich prägend auf seine Art. Denn der 1,80 Meter hohe Durchfluss, eher ein Gang als ein Rohr, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg lange nicht...