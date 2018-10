Peine geht auf Reisen

Seit Kindheitstagen ist es mein Spielchen: Wo sehe ich bei Urlaubsfahrten auf der Autobahn den letzten Wagen aus der Heimat – also mit Peiner Kennzeichen? Umgekehrt bei der Rückreise: Wo sehe ich den ersten Peiner? Nun hat es mich in die Nähe von München verschlagen – und festzustellen ist: In...